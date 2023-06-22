Чотири системи зрошувальних каналів залишились без води через підрив Каховської ГЕС

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Через руйнування греблі Каховської ГЕС без води залишилися чотири системи зрошувальних каналів, пише ВВС.

До початку вторгнення вони живили водою 5,8 тисячі квадратних кілометрів полів, на яких вирощували близько двох мільйонів тонн зерна на рік.

За словами Інбала Беккер-Решефа, програмного директора NASA, багато територій нижче за течією водосховища спочатку були затоплені після руйнування дамби, але довгостроковою проблемою, яка постане перед виробництвом продуктів харчування, буде втрата водопостачання через пересихання великих систем каналів.

«[Канали] переважно зрошують літні культури… як-от кукурудзу, соєві боби, соняшник. Але вони також зрошують пшеницю, яка є озимою культурою, а потім багато овочів і фруктів, як-от дині», — сказала вона.