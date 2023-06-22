На мостах між Херсонщиною та Кримом пролунали вибухи

Новини

Уночі невідомі обстріляли мости на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом поблизу Чонгара.

За попередньою оцінкою, використовували англійські ракети Storm Shadow. На мостах пошкоджено дорожнє покриття. Жертв серед людей немає, повідомив колаборант Володимир Сальдо, якого окупанти призначили керівником Херсонщини.

«Сполучення між Херсонською областю та Кримом продовжує діяти — тимчасово організовано рух автотранспорту через резервний маршрут», — запевняє Сальдо.

Голова окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов каже, що профільні служби розпочали обстеження дорожнього полотна.

«Про можливість руху буде повідомлено протягом години», — запевняє він.

Крим із Херсонською областю зʼєднують три пункти пропуску: два в районі Армянська та один у районі Джанкоя.