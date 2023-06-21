Politico: Захід розглядає Румунію як можливий тренувальний майданчик для українських пілотів

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Коаліція західних країн розглядає Румунію як можливе місце для навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох людей, які знайомі з планами.

«Румунія є одним із місць, які коаліція розглядає для проведення навчань», — сказав західний чиновник.

Європейські офіційні особи не підтвердили і не спростували, що обговорюється пропозиція щодо навчання українських пілотів у Румунії. Представник Міністерства оборони Нідерландів сказав лише, що партнери працюють над створенням навчального центру F-16 у Східній Європі. Які країни нададуть літаки для навчань — поки невідомо.

Міноборони Румунії у коментарі Politico заявило: «Ми підтверджуємо, що Румунія тісно співпрацює зі своїми союзниками по НАТО, партнерами по ЄС, своїми стратегічними партнерами та керівництвом України, щоб забезпечити здатність українського народу ефективно протистояти незаконній російській агресії та окупації суверенної території України».

За словами чинних та колишніх представників Пентагону, група працює над укладанням контракту на проведення тренувальних польотів на полігоні в Румунії. Вони додали, що цілком можливо, що навчання проведе компанія Lockheed Martin, яка будує винищувачі F-16.

Представник Lockheed заявив у коментарі Politico, що компанія готова навчати українських пілотів польотам та обслуговуванню F-16, як тільки західні країни погодяться відправити їх.