В Одесі померла четверта жертва ракетної атаки росіян 14 червня
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- Анна Холоднова
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Одеська міська рада
Кількість жертв ракетної атаки росіян по Одесі 14 червня збільшилася до чотирьох. У лікарні помер ще один чоловік.
Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.
За підтримки міжнародних партнерів двох чоловіків, які постраждали через російську ракетну атаку 14 червня, відправили лікуватися до Австрії.
- Уночі проти 14 червня в Одесі ракета влучила у складське приміщення однієї з торговельних мереж і пошкодила будівлі навколо. Три людини загинули, щонайменше 13 отримали поранення.