В Одесі померла четверта жертва ракетної атаки росіян 14 червня

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Одеська міська рада

Кількість жертв ракетної атаки росіян по Одесі 14 червня збільшилася до чотирьох. У лікарні помер ще один чоловік.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

За підтримки міжнародних партнерів двох чоловіків, які постраждали через російську ракетну атаку 14 червня, відправили лікуватися до Австрії.