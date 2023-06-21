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Українські військові збили російський ударний гелікоптер Мі-24

Автор:
Анна Холоднова
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Українські військові збили російський ударний гелікоптер Мі-24.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Деталі Генштаб не повідомив.