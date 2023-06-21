Українські військові збили російський ударний гелікоптер Мі-24
- Автор:
- Анна Холоднова
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Українські військові збили російський ударний гелікоптер Мі-24.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Деталі Генштаб не повідомив.
- Мі-24 «Крокодил» — це радянський ударний гелікоптер підтримки піхоти. Був основним штурмовим гелікоптером країн соцтабору. Орієнтовна ціна — $8,2 мільйона. Сьогодні перебуває на озброєнні низки країн, зокрема й України.
- Від початку повномасштабної війни росії з Україною українські захисники знищили 306 гелікоптерів окупантів.