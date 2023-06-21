Посли ЄС схвалили 11-й пакет санкцій проти росії

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Rock Cohen / Flickr

Посли країн Європейського Союзу узгодили 11-й пакет санкцій проти росії. Пакет містить заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій.

Про це 21 червня повідомила Швеція, яка зараз головує у Раді ЄС.

Посол Польщі повідомив, що у списку — 70 людей, 30 компаній, південна гілка нафтопроводу «Дружба» та заборона вʼїзду причепів із росії.

На початку червня стало відомо, що Сполучені Штати визначили пʼять країн, які сприяють обходу санкцій росією — це Туреччина, Казахстан, Грузія, Обʼєднані Арабські Емірати та Вірменія.