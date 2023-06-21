Китайську колекцію Тарути, яку затримала СБУ, вивозили на виставку до Праги — заява музею «Платар»

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Приватний музей «Платар», колекція якого належить підприємцю та політику Сергію Таруті, підтвердив «Бабелю», що експонати з його китайської колекції затримала СБУ та митниця при спробі вивезти їх за кордон.

Двадцятого червня «Бабель» повідомив про це з посиланнями на п’ятьох власних джерел у музейних колах України і в СБУ. За їхньою інформацією, колекцію вивозили без належних документів, з експертизою, яка підтверджувала, що експонати не є культурними цінностями. «Бабель» звернувся по коментар до прессекретарки Тарути, але бізнесмен не відповів. Замість нього офіційний лист до редакції надіслав музей «Платар».

У музеї повідомили, що вивозили експонати в Прагу, щоб організувати й провести там виставку предметів антикваріату китайської культури. Виставка мала відбутися в приватній галереї Gema (Galerie Gema s.r.o.). Вивозили предмети, як сказано в листі музею, «на прохання наших партнерів — приватної компанії, що від початку повномасштабного вторгнення співпрацює з МВС по гуманітарному напрямку». Назву компанії музей не назвав, а також не вказав, коли саме мала пройти виставка.

Музей запевняє, що оформив всі необхідні документи, щоб вивезти експонати за кордон. Зокрема, державну експертизу, яка потрібна для цього, провела Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького. Там визнали, що експонати не є культурними цінностями. А це значить, що отримувати дозвіл на їхній вивіз від Міністерства культури та інформаційної політики не потрібно. Крім того, музей стверджує, що подав ще й додаткові документи — договір про виставку та експертизу МВС, що мечі з колекції — це не холодна зброя, і їх можна вивозити за кордон.

За повідомленням музею, за вимогою СБУ вже провели нову експертизу експонатів — її результати «Платар» не повідомляє.

— Ми стурбовані, що ситуація склалась таким чином, що змушені пояснювати її нашим партнерам та ЗМІ, — йдеться в листі музею.

«Платар» також стверджує, що вивозив до Чехії експонати китайської колекції, які в 1996 році виставляв у Національному заповіднику «Софія Київська», у 1999 році — у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра», у 2005 році — у Парижі в штаб-квартирі ЮНЕСКО, у 2018 році — у Замку князів Поморських у Польщі в Щецині, у 2019 році — у Національному музеї Гугун «Заборонене місто» в Пекіні.

Повного списку експонатів, які «Платар» хотів вивезти в Прагу, що його «Бабель» просив надати, редакція не отримала. З цим запитом ми звернулися повторно.

«Платар»

Колекція культурних пам’яток «Платар» приватна. Її заснували підприємець Сергій Платонов (помер у 2005 році) та підприємець і політик Сергій Тарута.

Як зазначено на сайті приватного Музею історичного культурного надбання «Платар», колекція налічує понад десять тисяч памʼяток із різних регіонів та історичних епох. Серед них є памʼятки трипільської культури, бронзової доби, античності, золото скіфів та сарматів, Київської Русі та Візантії, а також інших народів та культур світу.

До китайської частини колекції належать роботи китайських майстрів кінця XVIII — початку XIX сторіччя. Це шаблі, ритуальні кинджали, предмети релігійного призначення, вироби зі срібла, слонової кістки, цінних порід дерева, а також колекція експонатів, які належали династії Цін. Зокрема, особисті речі останнього китайського імператора Пуї. У «Платара» є виставковий каталог «Скарби династії Цін».