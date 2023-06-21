Bloomberg: ЄС не може на законних підставах повністю конфіскувати заморожені російські активи

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Reuters / «Бабель»

Європейський Союз дійшов висновку, що він не може на законних підставах повністю конфіскувати заморожені російські активи і натомість зосередився на тимчасовому використанні цих активів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на відповідний документ.

У доповіді йдеться, що ЄС зосередився на двох варіантах, як він міг би використати понад €200 мільярдів із заморожених активів російського Центрального банку та направити їх до України.

Перший — це тимчасове використання ліквідних активів російського Центробанку, тобто інвестиція та передача отриманого від них прибутку Україні.

Другий варіант — непередбачуваний внесок. Тобто фірми з російськими активами, які отримують великий прибуток від інвестицій, можуть зобовʼязати переказати значну суму в ЄС. Це може знизити юридичний ризик для блоку, тому що ЄС не керуватиме ними.

Робоча група ЄС щодо використання російських резервів обговорює, як збирати інформацію та оцінювати варіанти відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права. Його члени не бачать «надійного правового засобу, що дозволяє конфіскувати заморожені або іммобілізовані активи тільки на тій підставі, що ці активи підпадають під санкції ЄС». Натомість вважають за краще спрямовувати непередбачені доходи від інвестицій в Україну.

За словами людей, обізнаних в цьому питанні, кілька великих світових банків стурбовані тим, що привласнення російських активів може призвести до того, що росія помститься їхнім інтересам, що залишилися в країні. Росія може ускладнити життя іноземним банкам і націлитися на їхній місцевий персонал.