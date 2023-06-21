Зеленський заявив, що прогрес у контрнаступі «повільніший, ніж хотілося б»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Офіс президента / Telegram
Президент Володимир Зеленський визнав, що прогрес у контрнаступі «повільніший, ніж хотілося б».
Про це він заявив в інтервʼю BBC.
«Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і чекають на результати зараз. Це не так. На карту поставлено життя людей», — додав Зеленський.
Контрнаступ, за його словами, йде нелегко, тому що росіяни замінували 200 тисяч квадратних кілометрів української території.
«Чого б хтось не хотів, включаючи спроби тиску на нас, за всієї поваги, ми просуватимемося на полі бою так, як вважаємо за потрібне», — наголосив президент.
Зеленський також знову заявив, що Україні необхідно надати гарантії безпеки з боку НАТО, але сказав, що кінцевою метою є членство в оборонному Альянсі.
«[Йєнс] Столтенберг знає мою позицію. Ми багато разів казали їм: “Не вибивайте землю з-під наших ніг”», — додав Зеленський.
Також, за його словами, навчання на американських винищувачах F-16 могли б розпочатися вже у серпні, а перші літаки можуть прибути за шість чи сім місяців.
- Український контрнаступ триває. Сили оборони звільнили вже вісім населених пунктів на півдні: Пʼятихатки, Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка й Благодатне.
- Станом на 21 червня Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а саме: Новоданилівка — Роботине, Мала Токмачка — Вербове, Вільне Поле — Макарівка, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.