Зеленський заявив, що прогрес у контрнаступі «повільніший, ніж хотілося б»

Новини

Офіс президента / Telegram

Президент Володимир Зеленський визнав, що прогрес у контрнаступі «повільніший, ніж хотілося б».

Про це він заявив в інтервʼю BBC.

«Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і чекають на результати зараз. Це не так. На карту поставлено життя людей», — додав Зеленський.

Контрнаступ, за його словами, йде нелегко, тому що росіяни замінували 200 тисяч квадратних кілометрів української території.

«Чого б хтось не хотів, включаючи спроби тиску на нас, за всієї поваги, ми просуватимемося на полі бою так, як вважаємо за потрібне», — наголосив президент.

Зеленський також знову заявив, що Україні необхідно надати гарантії безпеки з боку НАТО, але сказав, що кінцевою метою є членство в оборонному Альянсі.

«[Йєнс] Столтенберг знає мою позицію. Ми багато разів казали їм: “Не вибивайте землю з-під наших ніг”», — додав Зеленський.

Також, за його словами, навчання на американських винищувачах F-16 могли б розпочатися вже у серпні, а перші літаки можуть прибути за шість чи сім місяців.