Китай назвав провокацією слова Байдена про «диктатора Сі Цзіньпіна»
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- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Китай заявив, що президент США Джо Байден зробив «публічну політичну провокацію», назвавши свого китайського колегу Сі Цзіньпіна диктатором.
Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, передає Bloomberg.
«Ці зауваження є абсурдними і вкрай безвідповідальними. Це суперечить основним фактам і дипломатичним протоколам, серйозно порушує політичну гідність Китаю і є публічною політичною провокацією. Китай висловлює своє сильне невдоволення і протест», — наголосила Мао Нін.
- 21 червня президент США Джо Байден назвав президента Китаю Сі Цзіньпіна диктатором одразу після візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіну, спрямованого на послаблення напруженості між країнами.
- Раніше в Пекіні Блінкен заявив, що Китай знову пообіцяв не постачати росії зброю для війни в Україні. Однак США турбують китайські фірми, які можуть надавати технології країні-агресору.