Китай назвав провокацією слова Байдена про «диктатора Сі Цзіньпіна»

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Китай заявив, що президент США Джо Байден зробив «публічну політичну провокацію», назвавши свого китайського колегу Сі Цзіньпіна диктатором.

Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, передає Bloomberg.

«Ці зауваження є абсурдними і вкрай безвідповідальними. Це суперечить основним фактам і дипломатичним протоколам, серйозно порушує політичну гідність Китаю і є публічною політичною провокацією. Китай висловлює своє сильне невдоволення і протест», — наголосила Мао Нін.