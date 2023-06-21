Велика Британія виділить Україні $300 мільйонів на відновлення і гуманітарну допомогу
- Автор:
- Ліза Бровко
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Велика Британія виділить Україні ще $300 мільйонів на підтримку гуманітарних програм, програм відновлення та реформ.
Про це стало відомо на Конференції з питань відновлення України, яка розпочалася 21 червня в Лондоні.
- Загалом невійськова допомога Великої Британії для України вже перевищила $6 мільярдів, включаючи понад $5,2 мільярда фіскальної підтримки та близько $817 мільйонів у вигляді двосторонньої допомоги.