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Велика Британія виділить Україні $300 мільйонів на відновлення і гуманітарну допомогу

Автор:
Ліза Бровко
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Велика Британія виділить Україні ще $300 мільйонів на підтримку гуманітарних програм, програм відновлення та реформ.

Про це стало відомо на Конференції з питань відновлення України, яка розпочалася 21 червня в Лондоні.