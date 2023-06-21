У Києві та області застосували екстрені відключення світла

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У Києві та Київській області на мережах НЕК «Укренерго» виникла аварійна ситуація. Через це в столиці без світла залишилися 100 тисяч споживачів. Фахівці вже працюють над відновленням постачання електроенергії.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

Відключення тривають у частині Шевченківського, Святошинського, Соломʼянського, Голосіївського та Подільського районів, а також у Бучанському районі Київської області.

У пресслужбі КМДА додали, що на низці маршрутів електротранспорту столиці тимчасово затримується рух — немає напруги в контактній мережі.

Оновлення: Об 11:40 електропостачання відновилося для усіх споживачів.