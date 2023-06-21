Велика Британія готує для України «знаковий» пакет фінансової допомоги

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Велика Британія анонсувала «знаковий» пакет фінансової допомоги для України, який включатиме $3 млрд кредитних гарантій для Світового банку та понад $300 млн двосторонньої допомоги. Заяву зроблять на Конференції з питань відновлення України, яка розпочнеться 21 червня в Лондоні.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

«Велика Британія представить великий пакет фінансової підтримки для зміцнення економічної стабільності України, яка продовжує протистояти російським військам», — йдеться в заяві.

Допомогу спрямують на підтримку життєво важливих державних послуг, зокрема це витрати на утримання шкіл та лікарень.

Перший двосторонній пакет багаторічної податково-бюджетної допомоги, представлений країною G7, «що підкреслює непохитну прихильність Великої Британії до України як зараз, так і в майбутньому».

Також прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосить про виділення понад $300 млн нового капіталу для Британського інституту фінансування розвитку (British International Investment). Більшу частину цих коштів спрямують на гуманітарні цілі, зокрема для людей, які живуть вздовж лінії фронту. Фінансування здійснюватиметься через ООН та Червоний Хрест.