Нацбанк заборонив обмінникам не приймати зношені купюри

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Національний банк 20 червня скасував визначення незначного зношення банкнот та заборонив фінустановам відмовляти клієнтам у обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив справжність банкнот.

Про це повідомив голова Національного банку Андрій Пишний.

За його словами, в Україні спалахнув штучно створений ажіотаж, якому свідомо чи несвідомо «підіграли» деякі небанківські фінансові установи та банки. Мова йде про додаткову комісію за прийом нібито зношених купюр або банкнот попередніх років випуску.

Але відтепер касир не може «на око» оцінювати справжність банкнот чи їхній стан та відмовляти в здійсненні валютно-обмінної операції.

«... Банкноти попередніх років випуску, які є законним платіжним засобом у іноземній державі, є дійсними, отже, ви можете обмінювати їх на гривні в будь-який час», — наголосив Пишний.