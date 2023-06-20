Німецька газета Bild звільнить 200 редакторів — їх замінять штучним інтелектом

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Німецький таблоїд Bild збирається замінити низку редакційних посад штучним інтелектом — у рамках програми скорочення витрат на €100 мільйонів, що призведе до звільнення 200 людей.

Відповідний лист до редакції побачила конкуруюча газета Frankfurter Allgemeine (FAZ).

Газета «на жаль, розлучається з колегами, які мають завдання, які у цифровому світі виконуються за допомогою штучного інтелекту та/або автоматизованих процесів», — повідомив її власник, найбільший у Європі медіавидавець Axel Springer SE.

У листі йдеться, що ролі «редакторів, друкованого персоналу, субредакторів, коректорів і фоторедакторів більше не існуватимуть, як сьогодні». За словами видавця, інструменти штучного інтелекту, такі як ChatGPT, можуть «зробити незалежну журналістику кращою ніж будь-коли або замінити її».

Bild заявила, що такі нововведення торкнуться щонайменше 200 людей, однак вона прагнутиме уникати примусових звільнень. Газета також збирається скоротити кількість своїх регіональних видань — з 18 до 12.

Також компанія-видавець зазначила, що штучний інтелект скоро буде краще агрегувати інформацію, ніж люди-журналісти, і сказала, що виживуть лише видавці, які зможуть створювати кращий оригінальний контент, наприклад журналістські розслідування, та отримувати ексклюзивні коментарі.

Axel Springer — не перше видавництво новин, що звернулося до штучного інтелекту. BuzzFeed цього року оголосив, що має намір його використовувати для покращення контенту та онлайн-опитування. Британські видання Daily Mirror та Daily Express також вивчають можливості використання штучного інтелекту.