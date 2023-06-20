«Загублену» картину Рубенса збираються продати на аукціоні за понад $7,7 мільйона

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Sotheby’s

На аукціон Sotheby’s виставили картину нідерландського живописця Пітера Рубенса, яка вважалась втраченою майже 300 років. За неї очікують отримати $7,7 мільйона.

Про це повідомляє CNN.

Пітер Пауль Рубенс написав «Святого Себастьяна, якого доглядають два ангели» понад 400 років тому. Це історія римського солдата Себастьяна, якого залишили помирати після того, як він навернувся до християнства. Дослідники вважають, що картину Рубенс завершив у 1606—1608 роках в Італії.

Ймовірно, картину він написав на замовлення італійського дворянина та полководця Амброджо Спіноли.

Sotheby’s

Після того як картина перейшла по жіночій лінії Спіноли, і жінки змінювали прізвища після одруження, її неможливо було відстежити до повторної появи в США через 230 років — у 1963 році. У 2008 році її придбав нинішній власник. Тоді на торгах її помилково ідентифікували як картину французького художника Лорана де Ла Гіра.

У квітні 2023 року провели рентгенівський аналіз, який показав, що це картина Рубенса і, що найголовніше, є оригінальною версією композиції. Аналіз виявив навіть деякі зміни під остаточною картиною. Наприклад, Рубенс спочатку намалював святого Себастьяна обличчям в інший бік.