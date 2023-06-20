У Мексиці через сильну спеку з водосховища повністю «виринула» церква XVI століття

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У Мексиці через сильну спеку впав рівень води у водосховищі, і з води повністю виринула церква XVI століття.

Про це повідомляє Euronews.

Ідеться про храм Кечула, який розташований у штаті Чьяпас. Споруду частково затопили у 1966 році, коли на річці Гріхальва збудували греблю. Проте зараз високі температури та відсутність дощу, які за останній тиждень забрали вісім життів по всій Мексиці, повністю оголили церкву. Відвідувачі тепер підʼїжджають до дверей храму на автомобілях та мотоциклах, раніше — на човнах.

Частково затоплений храм Кечула.

Хвиля тепла, що вразила Мексику, характерна не тільки для Чьяпас. У регіонах Юкатан на півдні та Нуево-Леон на півночі зафіксовано температуру, що перевищує +40 °С. Це третя хвиля тепла в країні цього року, і експерти попереджають, що вона може зберігатися ще два тижні.