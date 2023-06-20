СБУ та митниця затримали частину колекції «Платар», яка належить Сергію Таруті. Експонати хотіли вивезти за кордон — джерела «Бабеля»

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Фото УНІАН

Наприкінці травня Служба безпеки та Державна митниця на кордоні у Львівській області затримали китайську частину колекції «Платар», яка належить підприємцю та політику Сергію Таруті.

Інформацію про це «Бабелю» підтвердили пʼять джерел — чотири в музейних колах України і одне в СБУ.

За законом вивозити за кордон культурні цінності з приватних чи державних колекцій можна лише після державної експертизи й отримавши дозвіл на вивіз. За інформацією «Бабеля», частину «Платару» намагалися вивезти без належних документів. Митникам пред’явили папери, згідно з якими історичні артефакти колекції не є культурними цінностями. З’ясувати, чи так це насправді тепер мають в Інституті судових експертиз Міністерства юстиції. Зараз колекція перебуває в Києві.

Ми попросили прокоментувати цю інформацію прессекретаря Сергія Тарути і на її прохання надіслали свої запитання. За її словами, зараз бізнесмен у закордонному відрядженні.

СБУ на офіційний запит «Бабеля» поки не відповіла.

Про «Платар»

Колекція культурних пам’яток «Платар» приватна. Її заснували підприємець Сергій Платонов (помер у 2005 році) та підприємець і політик Сергій Тарута. Як зазначено на сайті приватного Музею історичного культурного надбання «Платар», колекція налічує понад десять тисяч пам’яток з різних регіонів та історичних епох. До китайської частини колекції належать роботи китайських майстрів кінця XVIII — початку XIX сторіччя. Це шаблі, ритуальні кинджали, предмети релігійного призначення, вироби зі срібла, слонової кістки, цінних порід дерева та інші предмети, в яких простежується вплив буддизму, даосизму, конфуціанства, різних етнографічних традицій, а також усієї історії правління династії Цін. Зокрема, особисті речі останнього китайського імператора Пуї.

Китайська колекція «Платар» виставлялася в Києві в різних музеях, а також у Львівській галереї Возницького.