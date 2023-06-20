NASA створило відео, яке робить «видимими» викиди вуглецю в атмосферу Землі

Новини

NASA

Космічне агентство NASA створило візуалізацію того, як невидимі викиди вуглецю циркулюють планетою, обмежуючи випромінювання тепла в космос і сприяючи глобальному потеплінню.

На відео видно, де саме виділяється більшість цього парникового газу та як він рухається протягом року. Три відео показують викиди CO2 у 2021 році.

Сині крапки позначають, де вуглець поглинається переважно океанськими водами, а зелені крапки — сушею. Наприклад, тропічні ліси Амазонки активно поглинають вуглець. На відео переважають хмари помаранчевого та червоного кольору. Перші — викиди від викопного палива, а другі — від спалювання біомаси.