В Естонії одностатевим парам дозволили брати шлюб й усиновлювати дітей

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Парламент Естонії ухвалив зміни до закону, які дозволяють укладати шлюб між двома повнолітніми людьми незалежно від їхньої статі. Зміни набудуть чинності з 1 січня 2024 року.

Про це повідомляє ERR.

За ухвалення відповідного законопроєкту проголосували 55 членів парламенту, ще 34 — висловились проти.

Документ передбачає зміну змісту інституту шлюбу, забираючи пункт про різностатеві зносини.

Крім шлюбу, люди можуть укласти договір про спільне проживання та навіть усиновити дитину. При цьому зберігається принцип, згідно з яким права та обовʼязки щодо дитини насамперед належать її біологічним батькам.