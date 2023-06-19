Збірна України з футболу перемогла збірну Мальти у відборі на Євро-2024

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Збірна України з футболу здобула другу перемогу у відборі на Євро-2024. Матч зі збірною Мальти закінчився з рахунком 1:0.

У першому таймі голів не було, а після перерви Україна заробила пенальті за гру рукою. Однак Андрію Ярмоленку не вдалося реалізувати його. На 72-й хвилині матчу в України зʼявився ще один пенальті — арбітр зафіксував порушення Андрію Ярмоленку. Після удару Віктора Циганкова рахунок нарешті став 1:0 і залишився таким до кінця матчу.

У таблиці Україна після трьох турів має шість очок і друге місце. Наступні матчі відбору за участі української збірної відбудуться у вересні.