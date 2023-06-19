Споруди вздовж Нілу виявилися стародавньою гідравлічною системою. Їй три тисячі років

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University of Western Australia

Науковці встановили, що стародавні камʼяні споруди вздовж річки Ніл у Судані, імовірно, є найстарішою у світі гідравлічною системою такого типу.

Про це пише Science Alert.

Це відкриття доводить, що люди в давній імперії Нубія керували потоками води та мулу ще три тисячі років тому. Нині ці споруди приховані під водами Нілу або стоять на руслах річок, що пересохли. Стародавні люди використовували їх для збору родючого мулу, для зрошення землі й захисту від сезонних повеней. Також ця система запобігала ерозії берегів і зупиняла піщаний вітер, що нищить посіви.

University of Western Australia

Ця система виявилася настільки ефективною, що її досі використовують місцеві жителі, хоча й не в тих самих місцях.