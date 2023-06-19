Coca-Cola купує горілчаний бренд Finlandia

Новини

Flickr / Arié

Компанія Coca-Cola HBC оголосила про придбання горілчаного бренду Finlandia Brown-Forman Finland у «дочки» Brown-Forman Corporation, Brown-Forman Netherlands BV.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Узгоджена вартість бренду становить $220 мільйонів. Закриття угоди очікується у другій половині 2023 року.

Бренд Finlandia був заснований в 1970 році та є провідним горілчаним брендом у Центральній та Східній Європі з річним обсягом виробництва 2,7 мільйона 9-літрових ящиків по всьому світу, з яких понад 60% виробляється в межах географічної присутності Coca-Cola HBC.

Finlandia розливається компанією Anora Group plc у Фінляндії на підставі довгострокової угоди про надання виробничих послуг, продукт випускається в чистому вигляді та в кількох ароматизованих версіях.

Coca-Cola HBC понад 17 років займається дистрибуцією Finlandia та інших преміальних алкогольних брендів. У компанії додали, що володіння брендом Finlandia посилить позиції Coca-Cola HBC на ринку преміальних алкогольних напоїв.