Опитування: У більшості українців є запит на перезавантаження влади після перемоги

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Гонтар Володимир / УНІАН

Більшість українців, а саме 73%, підтримують оновлення центральної влади на тому чи іншому рівні після перемоги в російсько-українській війні. Найбільший запит на оновлення стосується парламенту.

Про це свідчать результати Київського міжнародного інституту соціології.

Соціологи запитали українців, чи потрібно після перемоги перезавантажити та замінити центральну владу — президента, уряд, Верховну Раду.

Чергові вибори до Ради мають відбутися 29 жовтня 2023 року, але через воєнний стан їх можуть відтермінувати.