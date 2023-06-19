СБУ викрила чиновників, які вимагали хабарі в експортерів зерна. Схема приносила мільйон доларів щомісяця

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Giorgio Trovato / Unsplash

Служба безпеки України викрила чиновників, які, за даними слідства, вимагали хабарі в компаній, що експортують українське зерно.

Організували «схему» посадовці Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області та державної установи «Одеська обласна фітосанітарна лабораторія». Їхні щомісячні «прибутки» становили близько мільйона доларів.

Як пише СБУ, за хабар чиновники гарантували підприємцям безперешкодне оформлення лабораторних досліджень і сертифікатів відповідності сільгосптовару — це головні документи для продажу зерна за кордон.

Слідчі встановили, що експортери повинні були платити готівкою або переказувати гроші на банківські рахунки підконтрольних чиновникам фірм.

Співробітники СБУ задокументували факти одержання посадовцями хабарів і затримали колишнього керівника Управління фітосанітарної безпеки регіонального управління Держпродспоживслужби, заступницю керівника та інспектора Одеської обласної фітосанітарної лабораторії і трьох очільників підконтрольних фірм.

Їм повідомили про підозру в отриманні хабарів і підкупі службової особи (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 368-3 ККУ). Підозрюваних тримають під вартою з альтернативою внесення застави 5 мільйонів гривень за кожного, а ще двоє — під домашнім арештом.