Австралія готується до референдуму про визнання в конституції корінних народів. Чому це важливо для країни?

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Сенат Австралії ухвалив закон, який відкриває шлях для проведення референдуму про те, чи визнавати корінного населення країни в конституції.

Про це пише Reuters.

Парламентарі проголосували за те, щоб наблизити референдум, під час якого планується визнати аборигенів і жителів островів Торресової протоки першими народами континенту та закріпити за ними право голосу в законодавчому органі, тобто в парламенті.

Аборигени становлять близько 3,2% від майже 26-мільйонного населення Австралії. Однак вони поступаються іншим за більшістю соціально-економічних показників і не згадуються в конституції. Їх маргіналізували британські колоністи, через що вони не отримали повного права голосу до 1960-х років.

Щоб змінити конституцію в Австралії, уряд має забезпечити подвійну більшість на референдумі, що означає понад 50% виборців у всій країні, і більшість виборців принаймні в чотирьох із шести штатів мають підтримати зміни.