Сили ППО знищили всі російські цілі під час нічної атаки на Україну

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Близько другої години ночі російські окупанти вдарили по Одещині чотирма ракетами «Калібр». Усі вони були збиті Силами ППО.

Також окупанти атакували Дніпропетровську область безпілотниками типу Shahed-136 та «Орлан-10». Усі ворожі дрони збили Сили протиповітряної оборони, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Загалом уночі 19 червня 2023 року противник завдав удару на південному та східному напрямках чотирма крилатими ракетами «Калібр» та чотирма ударними дронами іранського виробництва Shahed.

Пуски крилатих ракет здійснили з підводного човна в Чорному морі, а дронів-камікадзе — зі східного узбережжя Азовського моря.