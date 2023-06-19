Генштаб: Між Силами оборони України й окупантами за добу відбулися десятки зіткнень. У них загинули 630 росіян

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Російські окупанти зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу було 24 бойові зіткнення.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Купʼянському напрямку росіяни безуспішно наступали в напрямку Новоселівського Луганської області. На Лиманському напрямку вони також без успіху проводили наступальні дії в напрямку Спірного.

Окупанти наступали й поблизу Бахмуту в напрямку Оріхово-Василівки — українські військові відбили атаки. Також бійці України відбили всі атаки в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку російське військо вело наступальні дії в напрямках Новомихайлівки та Вугледару Донецької області, але успіху не мало.

На Запоріжжі й Херсонщині ворог в обороні.

Українська авіація за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу росіян й уразила зенітно-ракетний комплекс. Військові Повітряних сил збили російський гелікоптер Ка-52, три іранські ударні дрони типу Shahed та сім розвідувальних безпілотників.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, чотири зенітно-ракетні комплекси, два райони зосередження особового складу та військової техніки окупантів і два склади боєприпасів.

Протягом доби військо рф залишилося без 630 окупантів, пʼяти танків, шести бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, шести засобів ППО, 42 одиниць автомобільної техніки та іншого.