FT: Жінки-делегати поскаржилися на домагання на кліматичних переговорах ООН

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Жінки-делегати поскаржилися на знущання, насильство й сексуальне домагання з боку колег-чоловіків на кліматичних переговорах ООН.

Про це пише Financial Times.

Голова мексиканської делегації Каміла Сепеда розповіла журналістам, що минулого року зазнала сексуальних домагань на COP27 у Єгипті, а також отримувала неприйнятні повідомлення від делегата-чоловіка.

Тоді Сепеда не повідомляла про це, але вирішила висловитися, оскільки, за її словами, жінок все ще переслідують на переговорах в ООН.

«Нам потрібні профілактичні заходи, щоб убезпечити всіх», — сказала вона.

Джерела газети повідомили про інші випадки сексуальних домагань впродовж минулорічного COP27.

Після цього два десятки країн, зокрема Мексика, США, Велика Британія, Німеччина написали листа в ООН. У ньому країни закликали організаторів «звернути особливу увагу на те, як ставляться до жінок-учасниць переговорів у приміщеннях [засідання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату], усередині та поза кімнатами переговорів і гарантувати, що всі учасники почуваються частиною шанобливого та безпечного робочого середовища».

Виконавчий секретар ООН з питань клімату Саймон Стілл підтвердив, що йому «повідомили, що під час цієї сесії мала місце неналежна поведінка».

«Дозвольте мені зробити чітку заяву — домагання, чи то у формі сексизму, чи залякування, чи сексуальних домагань, неприйнятні в процесі РКЗК ООН», — сказав він.

Наразі ООН розмірковує про оновлення кодексу поведінки та запровадження нових заходів до кліматичного саміту COP28 у Дубаї.