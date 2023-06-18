Сили оборони України збили ще один російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор»
- Автор:
- Анна Холоднова
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Сили оборони України 18 червня збили ще один російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор» вартістю близько $16 мільйонів.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
- Ка-52 «Алігатор» — російський ударний гелікоптер. Він має озброєння для знищення броньованої техніки, повітряних цілей і живої сили. Також гелікоптер може виконувати функції командирської машини та координувати бойові групи.
- Від початку повномасштабної війни росіяни втратили 304 гелікоптери різних типів.