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Сили оборони України збили ще один російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор»

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Сили оборони України 18 червня збили ще один російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор» вартістю близько $16 мільйонів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.