Естонська розвідка підрахувала, скільки західної техніки втратила українська армія

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Естонська розвідка підрахувала, що станом на 17 червня Сили оборони України у війні з росією втратили менше за 10% західної техніки .

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

«Обладнання західного виробництва, як правило, пропонує кращий захист своїм операторам, додав він, тобто навіть якщо це обладнання виходить з ладу, екіпажі часто виживають без серйозних травм», — заявив начальник центру розвідки Сил оборони Естонії (EDF), полковник Марго Гросберг.

За його словами, ці втрати можуть зрости під час наступальних операцій. Водночас Гросберг упевнений, що український контрнаступ ще не розпочався. Він зазначив, що наступного тижня українські війська продовжать досліджувати слабкі місця російської окупаційної армії.

«Ми не побачимо наступу протягом наступних семи днів», — підсумував Гросберг.