Естонська розвідка підрахувала, скільки західної техніки втратила українська армія
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Естонська розвідка підрахувала, що станом на 17 червня Сили оборони України у війні з росією втратили менше за 10% західної техніки .
Про це повідомляє естонський мовник ERR.
«Обладнання західного виробництва, як правило, пропонує кращий захист своїм операторам, додав він, тобто навіть якщо це обладнання виходить з ладу, екіпажі часто виживають без серйозних травм», — заявив начальник центру розвідки Сил оборони Естонії (EDF), полковник Марго Гросберг.
За його словами, ці втрати можуть зрости під час наступальних операцій. Водночас Гросберг упевнений, що український контрнаступ ще не розпочався. Він зазначив, що наступного тижня українські війська продовжать досліджувати слабкі місця російської окупаційної армії.
«Ми не побачимо наступу протягом наступних семи днів», — підсумував Гросберг.
- 6 червня Міноборони росії опублікувало відео знищення української сільгосптехніки, видавши її за танки Leopard. На кадрах було чітко видно великі колеса з дисками світлого кольору. Найімовірніше, росіяни знищили комбайни марки John Deere.
- Згодом росіяни стверджували, що протягом дня знищили 28 танків, серед яких було вісім Leopard, три колісні легкі танки АМХ-10 і 109 бойових броньованих машин. Жодних підтверджень цього вони не надали, але 8 червня в соцмережах зʼявилися відео та фото знищеної української техніки під час штурму на Запоріжжі. OSINT-спільнота, зокрема українська, підтвердила знищення щонайменше одного Leopard 2A4 і пошкодження пʼяти БМП M2 Bradley. Також на кадрах були знищені або пошкоджені М113 і бронемашини MaxxPro.
- Також росіяни публікували відео влучання дрона-камікадзе «Ланцет» у радар IRIS-T, але через обірване відео OSINT-розслідувачі припускали пошкодження радара, а не його знищення.
- Уже 10 і 11 червня в соцмережах почали зʼявлятися нові фото з фронту в Запорізькій області зі знищеною або пошкодженою українською технікою. Ті ж OSINT-розслідувачі нарахували втраченими два танки Leopard 2A6, дві Bradley, ремонтну машину Bergepanzer, кілька MaxxPro і три протимінні машини Leopard 2R, які призначені для «зістригання» мінних полів.
- Після засідання у форматі «Рамштайн» 15 червня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна втрачає військову техніку під час наступальних дій, проте вона має достатньо сил і засобів, щоб продовжувати боротьбу. За його словами, російські окупанти показують у медіа ті самі пʼять одиниць військової техніки «по тисячі разів з десяти різних кутів».