Компанія Intel побудує завод в Ізраїлі за $25 мільярдів. Це найбільша іноземна інвестиція в історії країни

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Американський технологічний гігант Intel побудує новий завод в Ізраїлі. На це витратять $25 мільярдів.

Про це пише Reuters.

За словами премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу, це найбільша іноземна інвестиція в історії Ізраїлю. Він назвав її «величезним досягненням для ізраїльської економіки».

Міністерство фінансів Ізраїлю повідомило, що завод у Кірʼят-Гаті має відкритися у 2027 році, він забезпечить роботою тисячі людей. За угодою Intel платитиме податки Ізраїлю за ставкою 7,5% замість попередніх 5%.