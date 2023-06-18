Сили оборони збили два російські ударні вертольоти Ка-52 і 12 дронів

Новини

Getty Images / Andia / Contributor

За минулу добу, 17 червня, і початок поточної, 18 червня, Сили протиповітряної оборони збили два ворожі ударні вертольоти Ка-52, чотири ударні іранські БпЛА Shahed-136/131, один «Ланцет».

Також Сили оборони знищили сім ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня типів «Орлан-10», «Орлан-30», Zala і Supercam.