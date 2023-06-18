Сили оборони збили два російські ударні вертольоти Ка-52 і 12 дронів
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- Софія Телішевська
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Getty Images / Andia / Contributor
За минулу добу, 17 червня, і початок поточної, 18 червня, Сили протиповітряної оборони збили два ворожі ударні вертольоти Ка-52, чотири ударні іранські БпЛА Shahed-136/131, один «Ланцет».
Також Сили оборони знищили сім ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня типів «Орлан-10», «Орлан-30», Zala і Supercam.
- Ка-52 «Алігатор» — російський ударний гелікоптер вартістю $16,1 мільйона. Він має озброєння для знищення броньованої техніки, повітряних цілей та живої сили. Також гелікоптер може виконувати функції командирської машини та координувати бойові групи.