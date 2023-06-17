Найстаріша людина у світі відсвяткувала свій 123-й день народження

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У Бразилії жінка, яку називають найстарішою людиною у світі, відсвяткувала свій майбутній 123-й день народження.

Про це повідомляє Daily Mail.

122-річна Амантіна душ Сантуш Дувіргем відсвяткувала своє майбутнє 123-річчя тортом на вечірці, яку для неї влаштував штат Парана.

Пенсійні записи пані Дувіргем показують, що вона народилася 22 червня 1900 року. Жінка, однак, не має офіційного визнання свого статусу. Затримка може бути повʼязана з тим, що свідоцтво про народження їй вперше видали лише тоді, коли вона подала заяву на отримання державної пенсії, а точну дату підтвердили в процесі, який передбачав отримання показань від чотирьох людей, усім було більш як 70 років.

Чинним офіційним рекордсменом за віком у світі є американо-іспанка Браньяс Морера, якій 4 березня цього року виповнилося 116 років. Жінка останні 22 роки провела в будинку для літніх людей в іспанській Каталонії. Вона має трьох дітей, 11 онуків і 13 правнуків і досі веде Twitter. Спілкуватися з тисячами підписників їй допомагає дочка. Мареро пережила пандемію іспанського грипу, громадянську війну в Іспанії та обидві світові війни, а також за лічені дні одужала від коронавірусу.