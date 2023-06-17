В Уганді бойовики, повʼязані з «Ісламською державою», убили десятки людей під час нападу на школу

Новини

Бойове угрупування, пов’язане з «Ісламською державою», вбило щонайменше 25 людей і поранило вісьмох під час рейду в школу в Уганді.

Про це пише Bloomberg.

Школа розташована за два кілометри від кордону з Демократичною Республікою Конго, звідки бойовики зайшли на територію Уганди.

Близько 25 бойовиків напали на школу, підпалили гуртожиток, пограбували крамниці, викрали шістьох учнів і втекли назад до ДРК.

«Ісламська держава» через свою самопроголошену центральноафриканську організацію взяла на себе відповідальність за серію нападів в Уганді в 2021 році, включаючи вибухи, через які загинули щонайменше сім людей.