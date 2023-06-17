Телескоп Hubble показав хвилеподібну неправильну галактику. У чому її особливість

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ESA/Hubble & NASA, C. Kilpatrick

Космічний телескоп Hubble показав зображення галактики NGC 7292, яка належить до типу хвилеподібних і неправильних.

Про це пише NASA.

Ця галактика неправильна, тому що вона не має чітких спіральних рукавів або еліптичної форми, як інші типи галактик. Водночас її ядро ​​витягнуте в чітку смугу, а таке можна спостерігати в багатьох спіральних галактиках.

ESA/Hubble & NASA, C. Kilpatrick

Через свою туманну форму й низьку яскравість NGC 7292 ледь помітна на тлі нічного неба. Вона розташована за 44 мільйони світлових років від Землі в сузірʼї Пегас. Астрологи кажуть, що в таких галактиках зазвичай переважають газ і темна матерія, а не зірки.