Ініціатор нового «мирного плану» Сиріл Рамафоса у Києві повторював меседжі російської пропаганди. Провідні світові медіа про війну 16 червня

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«Бабель»

Про візит до України з «мирною ініціативою» делегації африканських президентів під керівництвом президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоси докладно пише провідне видання ПАР Daily Maverick. Щоправда, ледь не більшу увагу за, власне, візит отримала затримка рейсу з сотнею охоронців Рамафоси й 12 журналістами його пулу в Польщі ― нібито через наявність у пасажирів заборонених у країні речей, зокрема зброї. Представники президента запевняли, що зброя потрібна для охорони Рамафоси в Україні, й звинувачували Польщу в спробі дискредитувати ініціативу африканців. Зрештою, сьогодні пообіді журналістам і охоронцям дозволили залишити літак і продовжити їхати за своїм маршрутом.

Взагалі, у візиті до Києва мали брати участь сім президентів: окрім Рамафоси, також президент Сенегалу Меккі Солл, Замбії Хакаїнде Хічілема, Єгипту Абдель Фаттах ель-Сісі, Уганди Йовері Мусевені, Коморських Островів Азалі Ассумані та Республіки Конго Деніс Сассу Нгуессо. Однак четверо останніх в останній момент ― буквально за кілька годин до початку поїздки ― відмовились від неї.

Попри повідомлення одного з членів делегації ПАР про те, що вибухів у Києві не було чутно, Сиріл Рамафоса денну атаку шістьма «Кинжалами» й крилатими ракетами помітив ― однак обернув на користь своєї позиції, яка полягає в якнайшвидшій деескалації війни та відведенні військ, пише видання. «Зараз наступ ведуть обидві сторони ― вони й мають відійти», ― передає Daily Maverick слова президента. На яку відстань мають відійти від лінії фронту російські війська, Рамафоса не уточнив.

Видання відзначає, що президент ПАР повторював меседжі російської пропаганди. Так, виступаючи після відвідин Бучі й розмови з Володимиром Зеленським, він заявив, що «має глибоку повагу до народу України» ― і все ж вважає, що в основі будь-якого миру має лежати відчуття безпеки всіх причетних країн. Вочевидь, пише видання, він мав на увазі, що росія вважає співпрацю України й НАТО загрозою для безпеки росії, й це пояснює її напад на Україну.

Поговоривши про «вибудову довіри» між двома сторонами, Рамафоса й інші відбули до росії, де завтра послухають, «якою дорогу до миру бачить путін». Крім того, за повідомленням іншого південноафриканського видання ― Mail and Guardian ― у цій частині поїздки в Рамафоси буде й інше завдання ― відмовити російського диктатора від участі в саміті БРІКС у Йоганнесбурзі цього літа. Щоб не довелось його заарештовувати, як того вимагає Міжнародний кримінальний суд.

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