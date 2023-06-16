Російські окупанти масовано обстріляли Херсон. Десятки людей поранені

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Російські окупанти масовано обстріляли Херсон. Через це 23 людини дістали поранення. Серед постраждалих — три дитини.

Про це пише керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Усіх поранених госпіталізували: троє з них у важкому стані, інші з середніми або легкими травмами.

Росіяни завдавали ударів по Таврійському мікрорайоні, Корабельному районі та центральній частині міста. Пошкоджені медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автомобілі та лінії електропередач.