Американські вчені створили інсулін із салату-латуку. Його можна приймати без уколів

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Дослідники з Університету Пенсильванії створили інсулін на рослинній основі. Він містить три пептиди, які є природними в інсуліні, і його можна вживати перорально — без уколів.

Про це пише New Atlas.

Салат з інсуліном можна буде заморожувати, а потім подрібнювати та готувати з нього препарат. Він не розщеплюватиметься у шлунку — завдяки клітинним стінкам рослини інсулін досягне кишечника, де бактерії вивільняться. Після цього гормон потрапить до печінки.

Під час випробування на мишах рослинний інсулін зміг регулювати рівень цукру в крові протягом 15 хвилин — такий ефект можна порівняти з природним інсуліном. У мишей, які отримували традиційні інʼєкції інсуліну, спостерігалося падіння рівня глюкози в крові.

Інсулін із салату дозволить економити на виробничому лабораторному обладнанні та зберіганні речовини. Тож гормон стане доступнішим. У ході клінічних випробувань дослідники не виявили у такому препараті побічних ефектів.