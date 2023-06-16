У Великій Британії знайшли новий вид динозавра і назвали його на честь палеонтолога

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На острові Вайт у Великій Британії знайшли скамʼянілі останки нового виду динозавра. Його назвали Vectipelta barretti на честь британського палеонтолога Пола Барретта — керівника відділу викопних хребетних у Музеї історії природи (NHM).

Про це пише The Guardian.

Тварина була травоїдною. Вона належить до групи анкілозаврів, які жили на Землі від 145 до 66 мільйонів років тому.

«Мені приємно і я дуже радий, що отримав визнання у такий спосіб, не в останню чергу тому, що перша стаття, яку я коли-небудь написав, також стосувалася броньованого динозавра в колекції NHM. Я впевнений, що будь-яка фізична схожість є суто випадковою», — зазначив професор Барретт.

Це другий вид броньованого динозавра, який виявили на острові. Першим був Polacanthus foxii, знайдений у 1865 році. Vectipelta barretti відрізняється від попередника шиєю та кістками хребта.