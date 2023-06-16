Президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє націоналізувати банки підсанкційних власників

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Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників (але тільки системні банки).

Про це йдеться на сайті парламенту.

Якщо власники банку перебувають під санкціями, то Нацбанк може:

заборонити підсанкційній особі (фізичній та/або юридичній особі) набувати або збільшувати істотну участь у банку;

вивести з ринку системно важливий банк (націоналізувати), зокрема за відсутності в нього ознак неплатоспроможності (у разі застосування до банку або власника істотної участі в ньому санкцій блокування).

Також у законі закріплена норма про можливість відшкодування збитків, яких зазнали вкладники, коштом країни-агресора.

Цей закон дозволить Нацбанку дати старт націоналізації Сенс Банку (раніше — Альфа-банк), номінальними власниками якого є російські олігархи Михайло Фрідман і Пьотр Авен. Вони у 2022 році потрапили спочатку до міжнародних, а згодом і українських санкційних списків.