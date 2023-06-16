Дніпровський район Києва скасував закупівлю 300 барабанів для укриттів

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Дніпровська районна адміністрація Києва скасувала закупівлю за майже 900 тисяч гривень понад 300 барабанів в укриття для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог.

Про це РДА повідомила 16 червня.

Керівник РДА Павло Бабій просить провести службове розслідування.

«Хочу наголосити, що кошти з бюджету міста Києва та держави на придбання барабанів не були витрачені. А також достроково розвірвано договір на закупівлю музичних інструментів (барабанів різних діаметрів) у кількості 306 штук», — повідомив очільник району Павло Бабій.

14 червня депутат Київради від «Голосу» Леонід Ємець звернув увагу на цю закупівлю.

Також Дніпровська районна адміністрація проводила закупівлю для укриттів сковорідки за 720 тисяч гривень і пароварки за 500 тисяч гривень. Торги вже відбулись і гроші виплатили.