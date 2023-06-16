«Укрпошту» визнали найкращим поштовим оператором світу

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«Укрпошта» отримала три нагороди щорічної міжнародної галузевої премії World Post and Parcel Award, яка надається за найкращий досвід у світовій індустрії пошти та експрес-доставлення.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Компанія перемогла в номінаціях «Поштовий оператор», «Філателістична кампанія року» та «Лідер галузі». Загалом премії вручали за вісьмома номінаціями.

У цій номінації «Укрпошта» отримала першу премію за роботу в умовах повномасштабної війни, виконання державних соціальних завдань щодо релокації бізнесу, підтримку українських підприємців, доставлення пенсій, безперебійну логістику всередині країни та за її межами, надання фінансової допомоги від міжнародних організацій, розвиток експорту, попри закрите небо, доставлення гуманітарної допомоги з-за кордону.

А в номінації «Філателістична кампанія року» найкращою маркою світу у 2022 році визнали марку про корабель.

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Організатори премії зазначають, що 2022 рік став для української філателії роком перезавантаження, піднесення та справжнього розквіту. Приклад «Укрпошти» довів, що ця галузь може мати надзвичайний попит і популярність.