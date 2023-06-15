У Єгипті тепер можна заводити лише 10 порід собак — інші заборонені новим законом. Але є нюанс

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У Єгипті набув чинності закон про «небезпечних тварин», який запроваджує нові правила володіння собаками, пише Egyptian Streets.

Закон класифікує небезпечних тварин як «тих, які завдають шкоди людям або тваринам». Відповідньо до нього всі власники собак мають здати їх для огляду протягом місяця, після чого влада визначить, чи придатна порода для реєстрації, чи небезпечна.

Усі, хто недотримуватиметься нового закону, отримають штраф близько $323 за незареєстровану собаку або тюремний строк, якщо тварина комусь зашкодила.

Тепер у Єгипті безпечними вважаються десять порід: кокер-спанієлі, лабрадори, пуделі, малінуа, померанські шпіци, джек-рассел-терʼєри, німецькі доги, білі німецькі вівчарки, мальтійські болонки та самоїди.

Водночас небезпечими визнали такі породи собак: пітбулі, ротвейлери, німецькі вівчарки, хаскі, кавказькі вівчарки, бульмастифи, добермани, аляскинські маламути, акіти, американські буллі, альпійські мастифи, аргентинські доги, кане корсо і тоса інус.

Проте новий закон не стосується вуличних собак.