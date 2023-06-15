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Науковці створили синтетичні людські ембріони за допомогою стовбурових клітин — це революційне досягнення, яке дозволяє не використовувати для цього яйцеклітини та сперму.

Про це пише The Guardian.

Учені кажуть, що ці моделі ембріонів, які нагадують людські ембріони на ранніх стадіях розвитку, допоможуть вивчити вплив генетичних розладів і біологічні причини повторних викиднів.

Ці структури не мають серця, що бʼється, або зачатків мозку, але містять клітини, які зазвичай формують плаценту, жовтковий мішок і сам ембріон. Однак винахід уже викликає серйозні етичні та юридичні питання, оскільки вирощені таким чином ембріони не підпадають під чинне законодавство більшості країн світу.

Перспективи клінічного використання синтетичних ембріонів у найближчому майбутньому немає. Імплантувати їх в утробу пацієнтів було б незаконно, а також наразі невідомо, чи мають ці структури потенціал для подальшого дозрівання.

«Ідея полягає в тому, що якщо ви справді змоделюєте нормальний ембріональний розвиток людини за допомогою стовбурових клітин, ви зможете отримати дуже багато інформації про те, як ми починаємо розвиватися і що може піти не так. І при цьому не використовуючи ранні ембріони для досліджень», — розповіла керівниця відділу біології стовбурових клітин і генетики розвитку Інституту Френсіса Кріка в Лондоні Робін Ловелл-Бедж.