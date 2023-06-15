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Марієнко Андрій / УНІАН

Австралія заблокувала будівництво нового посольства росії біля свого парламенту через ризик шпигунства.

Про це пише BBC.

Австралійський премʼєр-міністр Ентоні Альбанезе заявив, що розвідувальні служби дали «дуже чітку пораду щодо безпеки». Новий закон, спеціально розроблений для припинення будівництва, ухвалили 15 червня. Він не торкнеться вже дійсних російських посольств. Нове законодавство також визнає, що росія може мати право на фінансову компенсацію.

Із 2008 року росія орендує ділянку землі приблизно за 400 метрів від будівлі парламенту. Росіяни заклали фундамент для нового посольства, але будівництво йшло повільно. Після початку повномасштабної війни росії в Україні відносини між Австралією та рф загострилися, і австралійці вирішили скасувати дозвіл на нове будівництво.

Минулого місяця Федеральний суд відхилив попередню спробу скасувати договір оренди. Це спонукало ухвалити нове законодавство.

«Ми не очікуємо, що росія може говорити про міжнародне право, враховуючи, що вона так послідовно і так нахабно заперечує вторгненням в Україну», — сказав премʼєр Альбанезе.