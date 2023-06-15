Звіт комісії: Експремʼєр Британії Борис Джонсон свідомо обманював депутатів під час скандалу з вечірками в локдаун
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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The Guardian
Парламентське розслідування показало, що експремʼєр Британії Борис Джонсон неодноразово свідомо вводив парламент в оману своїми заявами про вечірки на Даунінг-стріт, які порушували карантинні обмеження під час пандемії.
Про це повідомляє Sky News.
Комітет парламенту з питань привілеїв визнав порушення Джонсона досить серйозними, щоб рекомендувати призупинити його повноваження на 90 днів. Утім Джонсон випередив події і сам пішов з парламенту .
Колишній премʼєр-міністр перебуває під слідством комітету з питань привілеїв з червня минулого року, після того, як стало відомо, що під час локдауну на Даунінг-стріт відбулася низка зібрань.
Після розслідування комітет дійшов висновку, що Борис Джонсон:
- неодноразово вводив палату в оману;
- минулого тижня вчинив ще одну неповагу, звинувативши комітет;
- звинуватив комітет, тим самим підірвавши демократичний процес у Палаті представників;
- був співучасником кампанії зловживань та спроб залякування комітету.
Наприкінці 2021 року в низці публікацій у британській пресі стверджували, що на Даунінг-стріт в умовах суворого локдауну відбувалися вечірки. Спершу Джонсон заперечував таке порушення, та потім мусив визнати, що це правда. У березні під час слухань у парламентському комітеті з питань привілеїв колишній прем’єр-міністр Британії заявив, що не обманював членів парламенту, говорячи про проведення вечірок на Даунінг-стріт під час локдауну. І додав, що одна з таких зустрічей, де він був із келихом вина, була «абсолютно необхідною для робочих цілей».