Звіт комісії: Експремʼєр Британії Борис Джонсон свідомо обманював депутатів під час скандалу з вечірками в локдаун

Новини

The Guardian

Парламентське розслідування показало, що експремʼєр Британії Борис Джонсон неодноразово свідомо вводив парламент в оману своїми заявами про вечірки на Даунінг-стріт, які порушували карантинні обмеження під час пандемії.

Про це повідомляє Sky News.

Комітет парламенту з питань привілеїв визнав порушення Джонсона досить серйозними, щоб рекомендувати призупинити його повноваження на 90 днів. Утім Джонсон випередив події і сам пішов з парламенту .

Колишній премʼєр-міністр перебуває під слідством комітету з питань привілеїв з червня минулого року, після того, як стало відомо, що під час локдауну на Даунінг-стріт відбулася низка зібрань.

Після розслідування комітет дійшов висновку, що Борис Джонсон:

неодноразово вводив палату в оману;

минулого тижня вчинив ще одну неповагу, звинувативши комітет;

звинуватив комітет, тим самим підірвавши демократичний процес у Палаті представників;

був співучасником кампанії зловживань та спроб залякування комітету.

Наприкінці 2021 року в низці публікацій у британській пресі стверджували, що на Даунінг-стріт в умовах суворого локдауну відбувалися вечірки. Спершу Джонсон заперечував таке порушення, та потім мусив визнати, що це правда. У березні під час слухань у парламентському комітеті з питань привілеїв колишній прем’єр-міністр Британії заявив, що не обманював членів парламенту, говорячи про проведення вечірок на Даунінг-стріт під час локдауну. І додав, що одна з таких зустрічей, де він був із келихом вина, була «абсолютно необхідною для робочих цілей».