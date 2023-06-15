WSJ: Японія веде перемовини про постачання артилерійських снарядів до США — щоб потім їх передали Україні

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Японія веде переговори про постачання артилерійських снарядів до США, щоб поповнити запаси для контрнаступу України.

Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані в перемовинах.

Країни вже нібито досягли домовленостей про постачання сотень тисяч 155-мм артилерійських снарядів для України через постачання до США. Невідомо, скільки снарядів може постачити Японія і коли, перемовини зі Штатами досі тривають. За словами чиновників Пентагону, українські війська використовують понад 90 тисяч снарядів калібру 155 мм на місяць.

Відтак Японія розглядає можливість постачання 155-мм артилерійських снарядів до США відповідно до угоди 2016 року, яка дозволяє двом країнам обмінюватися боєприпасами.

США відправили в Україну понад два мільйони 155-мм артилерійських снарядів від початку російського вторгнення в лютому 2022 року. Штати брали снаряди зі своїх запасів, вони шукають способи підтримати Україну, не завдаючи шкоди своїй власній боєготовності.