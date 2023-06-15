За ніч сили ППО знищили 22 повітряні цілі росіян
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty
Уночі російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами Shahed-136/131.
З чотирьох літаків стратегічної авіації Ту-95 росіяни випустили чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну із ракет вдалось знищити, решта — влучили в промислові об’єкти в Дніпропетровській області.
Іранські «шахеди» противник запускав з північного та південного напрямків.
Усі 20 ударних дронів знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід».
Крім того, знищено ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку.