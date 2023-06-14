Кличко на вимогу киян скасував перейменування вулиці Скоропадського на честь Омельченка
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Мер Києва Віталій Кличко скасував перейменування вулиці Павла Скоропадського в Києві на честь Олександра Омельченка.
«Сьогодні підписав, тобто підтримав петицію з вимогою не допустити перейменування вулиці Павла Скоропадського на честь колишнього міського голови столиці Олександра Омельченка», — повідомив мер.
За його словами, перейменування будь-якої іншої вулиці на честь Олександра Омельченка буде повторно винесене на голосування в «Києві Цифровому».
Раніше Кличко сам зареєстрував проєкт рішення Київради про перейменування вулиці Павла Скоропадського в Печерському районі на вулицю Олександра Омельченка. У застосунку «Київ Цифровий» 74% киян проголосували проти перейменування вулиці на честь Омельченка.
- Олександр Омельченко був головою КМДА з 1996 до 2006 року, очільником Київради з 1998 до 1999, мером столиці з 1999 до 2006 року. Колишній народний депутат України. Він помер у листопаді 2021 року від ускладнень після коронавірусу.